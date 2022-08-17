Сахалинская область, 17 декабря, 2003, 14:01 — ИА Регнум. Уже девять лет финансовую поддержку самым интересным проектам оказывает фонд "Евразия". В Южно-Сахалинске прошел семинар, где были определены приоритеты фонда на ближайший год. Фонд "Евразия" за время своего существования поддержал свыше пятисот проектов на сумму девять миллионов долларов. Здесь отдают предпочтение организациям, чьи проекты выглядят наиболее интересными и общественно значимыми. В конференц-зале Союза журналистов собрались те, кто хотел бы в будущем году получить гранты. Молодежная парламентская палата, получив грант, в этом году отрабатывает проект о развитии бюджетного процесса. Молодые люди узнали много нового о движении финансовых потоков на Сахалине и Курилах. Отрадно, что на территории нашей области получают гранты не только южносахалинцы. Активны представители и других городов и районов. Это значит, что процесс по развитию гражданского общества набирает силу, сообщает ГТРК "Сахалин".