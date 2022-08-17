Лондон, , 12:53 — REGNUM Британские постановщицы Кэти Эллвуд и Эмбер Темплмор-Финлейсон собираются снять фильм, основанный на аттракционе «Большая Громовая гора». Об этом сообщило издание Deadline 17 августа.

Парижский «Диснейленд»

В настоящий момент детали сюжета не раскрываются, однако ожидается, что к производству картины будут привлечены известные артисты, а его производство начнётся до конца 2022 года. Стоит отметить, что впервые аттракцион «Большая Громовая гора» был открыт в 1979 году в Анахайме (США).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Марк Уолберг снимется в новой комедии от Apple. Фильм «Семейный план» расскажет о мужчине, вынужденном мигрировать из-за преследований своих недоброжелателей.

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