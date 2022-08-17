Москва, , 12:41 — REGNUM Клиенты Сбера смогут получать имущественные вычеты на покупку жилья и уплату процентов по ипотеке в упрощенном порядке. Как сообщает пресс-служба ФНС России, для этого им не понадобится предоставлять без декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документов. Банк присоединился к обмену данными с налоговой службой.

ФНС Nalog.ru

В рамках этого обмена система автоматически проанализирует сведения банка и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика — физического лица. От налогоплательщика потребуется лишь проверить и подписать его. Вычет в упрощенном порядке можно получить по объектам, приобретенным в собственность с 2020 года. Подробнее о механизме, условиях и порядке получения налоговых вычетов в упрощенном порядке можно ознакомиться на промостранице.