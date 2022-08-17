Москва, , 12:40 — REGNUM На территории столицы России не было выявлено в воздухе превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Об этом 17 августа рассказал представитель экстренных служб Москвы.

Москва (сс) Thomas Taylor Hammond

«По результатам проведенных экспресс-анализов проб воздуха, превышений ПДК не зафиксировано», — приводит его слова РИА Новости.

При этом представитель столичных экстренных служб отметил, что ранее наблюдавшийся в южной части Москвы запах гари может быть связан крупными природными пожарами на территории Рязанской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге столицы России зафиксировали легкое задымление с локализованного лесного пожара в Рязанской области, а в некоторых районах на западе и юго-западе Москвы ощущался запах дыма.