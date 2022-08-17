Волгоград, , 12:45 — REGNUM Два новых тарифных плана, в том числе впервые единый проездной билет для всех видов общественного транспорта, разработали в Волгограде. Об этом 17 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Транспорт Волгограда Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Департамент городского хозяйства представил варианты на базе транспортной карты «Волна». Единый проездной будет действовать без ограничений в автобусах, троллейбусах, трамваях и скоростном трамвае. Его цена составит 1 800 рублей в месяц.

Другой тариф дополнит уже существующий «Пересадочный» и рассчитан на двухчасовую поездку с пересадками по льготной цене. За первую поездку пассажиры отдадут 25 рублей, каждая последующая обойдётся в 10 рублей.

Новые тарифы вступят в силу после того, как их утвердит Волгоградская городская дума.