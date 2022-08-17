Кострома, 17 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Костромская область заняла второе место среди 18 регионов Центрального федерального округа в рейтинге по количеству пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях за первое полугодие 2022 года. Такие данные опубликовало «РИА Рейтинг».

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На 100 тысяч автомобилей за январь–июнь текущего года в области регистрировали 123 аварии с пострадавшими. Больше подобных ДТП было только во Владимирской области — 150 на 100 тысяч машин. Для сравнения, в соседних Ярославской и Ивановской областях на это же количество машин приходилось по 120 и 101 аварии с неблагополучным исходом. При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число таких ДТП в Костромской области снизилось на 14,6%.

Всего по данным Госавтоинспекции за этот временной промежуток в регионе случилось 280 аварий. В них были ранены 362 человека, погибли 17. По сравнению с прошлым годом число летальных исходов снизилось на 47% (32 погибших за 6 месяцев 2021 года), количество раненых снизилось не столь значительно — на 10,6% (405 пострадавших). В том числе в области произошло 36 ДТП с участием детей, в которых никто из несовершеннолетних не погиб. Четырнадцать из них были пешеходами, тринадцать — пассажирами, семеро управляли велосипедами и двое — мототранспортом.