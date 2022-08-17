Горно-Алтайск, 17 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Республике Алтай за семь месяцев 2022 года построена 1381 новая квартира общей площадью 117,4 тыс. кв. метров, что на 35,8% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

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91,7% жилья или 107,7 тыс. кв. метров построили индивидуальные застройщики за свой счёт. Это на 25% больше, чем в январе–июле 2021 года. Наибольший прирост зафиксирован в Улаганском, Чойском, Кош-Агачском и других районах.

«По сравнению с январем-июлем 2021 года ввод жилья увеличился в десяти муниципальных районах и Горно-Алтайске», — отметили в службе статистики.

Добавим, что цены на квартиры в республике остаются самыми высокими в Сибири. Так, квартиры на первичном рынке жилья в Горно-Алтайске стоят в среднем 115,8 тыс. рублей за кв. метр.