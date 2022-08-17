Екатеринбург, 17 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Детский сад Екатеринбурга, в котором один ребёнок чуть не задушил другого, выплатит пострадавшей семье более 300 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Конфликт между детьми произошёл в детсаду в октябре 2021 года. В момент разборок между воспитанниками взрослых в помещении не было. Травмы у ребёнка заметила его мать. Мальчика отвезли в травмпункт, где у него зафиксировали гематомы на шее.

Прокурор Ленинского района обратился в суд с требованием взыскать с учреждения денежные средства на лечение ребёнка и компенсацию морального вреда. В общей сложности инстанция постановила взыскать 306 тыс. рублей. Решение подтвердил Свердловский областной суд. Кроме того, воспитатель детсада получила наказание, её понизили в должности до младшего воспитателя.