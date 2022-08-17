Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Взаимодействие человека с бактериями, которые содержатся в позеленевших водах Финского залива, может привести к летальному исходу. Об этом 17 августа заявил журналистам директор Института исследований континентальных водных объектов Российского государственного гидрометеорологического университета Шамиль Поздняков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Финский залив Дарья Драй © ИА REGNUM

Береговая линия всего Финского залива в последнее время стала зелёной из-за высоких температурных отметок. В Петербурге и пригородах уже неделю наблюдается жара, температура воздуха варьируется от +27 до +30 градусов. Однако более важным фактором позеленения воды залива является антропогенная нагрузка. Как отметил Поздняков, в последнее время не учитывался фактор диффузной нагрузки, той, которая идёт от садовых и сельских хозяйств, от несанкционированных свалок. Также на цветение воды влияют предыдущие поступления биогенных элементов.

«Азотно-фосфорные соединения являются питанием для этих сине-зелёных водорослей. В результате получаем картину, которую сейчас наблюдаем», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что сине-зелёные водоросли очень быстро размножаются, заполняют всю толщу воды. При их отмирании, что сейчас наблюдается в водах Финского залива, происходит полное потребление всего кислорода.

«Самое опасное — при своём отмирании эти сине-зелёные водоросли выделяют очень опасные токсины. Они губительно действуют на все живые организмы, в том числе на человека. К сожалению, в мировой практике уже есть и летальные исходы, но в режиме light (лёгком — прим. ред.) это может быть либо отравление, либо какие-то проблемы кожные», — заявил Шамиль Поздняков.

По словам специалиста, такая ситуация сейчас наблюдается на всём мелководье Финского залива.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, ни один водоём Петербурга в настоящее время не пригоден для купания.

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