Санкт-Петербург, 17 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Взаимодействие человека с бактериями, которые содержатся в позеленевших водах Финского залива, может привести к летальному исходу. Об этом 17 августа заявил журналистам директор Института исследований континентальных водных объектов Российского государственного гидрометеорологического университета Шамиль Поздняков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Финский залив

Береговая линия всего Финского залива в последнее время стала зелёной из-за высоких температурных отметок. В Петербурге и пригородах уже неделю наблюдается жара, температура воздуха варьируется от +27 до +30 градусов. Однако более важным фактором позеленения воды залива является антропогенная нагрузка. Как отметил Поздняков, в последнее время не учитывался фактор диффузной нагрузки, той, которая идёт от садовых и сельских хозяйств, от несанкционированных свалок. Также на цветение воды влияют предыдущие поступления биогенных элементов.

«Азотно-фосфорные соединения являются питанием для этих сине-зелёных водорослей. В результате получаем картину, которую сейчас наблюдаем», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что сине-зелёные водоросли очень быстро размножаются, заполняют всю толщу воды. При их отмирании, что сейчас наблюдается в водах Финского залива, происходит полное потребление всего кислорода.

«Самое опасное — при своём отмирании эти сине-зелёные водоросли выделяют очень опасные токсины. Они губительно действуют на все живые организмы, в том числе на человека. К сожалению, в мировой практике уже есть и летальные исходы, но в режиме light (лёгком — прим. ред.) это может быть либо отравление, либо какие-то проблемы кожные», — заявил Шамиль Поздняков.

По словам специалиста, такая ситуация сейчас наблюдается на всём мелководье Финского залива.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, ни один водоём Петербурга в настоящее время не пригоден для купания.