Высокогорский район, Татарстан, 17 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В селе Пановка Высокогорского района Татарии жертвами бродячих псов стали овцы. К такому выводу пришел местный фермер, который утром обнаружил десять растерзанных животных и бегающих рядом собак, сообщает 17 августа «Татарстан-24 «.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

Предположительно, бездомные собаки проникли на участок в ночное время и напали на овец. Местные жители, в том числе дети, неоднократно жаловались на нападение собак. Фермер недоумевает, кто теперь ему будет возмещать убытки.

Ранее ИА REGNUM передавало, 15 августа на детской площадке в поселке Жилой Рудник Кукморского района Татарии бродячая собака напала на двоих 11-летних мальчиков и пятилетнюю девочку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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