Красноярск, 17 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. За год (в июле 2022 года по отношению к июлю 2021 года) в Красноярском крае индекс потребительских цен составил 115,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 августа в Красноярскстате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лук

Значительное увеличение цен (более 40%) зарегистрировано на 21 товар и услугу. Что касается продовольственных товаров, рекордсменом по росту цен стал репчатый лук. Он подорожал на 71,8%.

Маргарин стал дороже на 44,6%; мороженые кальмары — на 43,5%; кофе натуральный в зёрнах и молотый — на 41,6%; горох и фасоль – на 40,7%; замороженные овощи – на 40,2%.

В группе непродовольственных товаров значительнее всего подорожала ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 98,7%.

Спички выросли в цене на 53,6%; школьные тетради — на 53,2%; дезодоранты — на 49,8%; хозяйственное мыло – на 48,9%; туалетное мало и одноразовые шприцы – на 47,4%; крем для рук – на 47%; мыло туалетное жидкое – на 41,4%.

В группе услуг значительно выросли цены на полёт в салоне экономического класса самолёта — на 52,6%. Ксерокопирование документов подорожало на 52,1%.

На ряд товаров и услуг цены снизились. Ацетилцистеин подешевел на 36%; поездки в отдельные страны Средней Азии — на 30,5%. Свёкла столовая стала дешевле на 25,6%; газовое моторное топливо — на 20,7%; белокочанная капуста – на 15%.

Добавим, за месяц цены на потребительском рынке в Красноярском крае выросли на 0,1%; с начала 2022 года — на 10,9%; за год — на 15,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области в первом полугодии цены на продовольственные товары выросли на 12,8%.

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