Якутск, , 20:55 — REGNUM Региональная территория опережающего развития (ТОР) «Эркээни» должна начать свою работу в 2023 году. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе заседания инвестиционного комитета поручил доработать нормативно-правовую базу и внести документы на осеннюю сессию Госсобрания республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Якутск (сс) Степанов Слава

«Об «Эркээни» мы говорим давно, это по сути идея первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева (руководил Якутией в 1991—2002 гг. — прим. ИА REGNUM) — проект «Три долины», его дальнейшее переосмысление правительством республики», — напомнил Николаев, отметив, что «с улучшением в первую очередь транспортной и туристической инфраструктуры долина имеет большой потенциал для развития многих отраслей, начиная от туризма, заканчивая вопросами переработки продукции сельского хозяйства».

По словам заместителя министра экономики Александра Афанасьева, преимуществом ТОР «Эркээни» является близость к Якутску. Населённые пункты, которые войдут в новую ТОР, расположены вдоль дороги республиканского значения «Умнас».

«Эркээни» должна создать более 200 рабочих мест, увеличить долю местной продукции в Якутске и сократить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Планируется, что участниками ТОР станут предприятия по переработке мяса и производству полуфабрикатов, по производству варенья и сиропов из ягод, овощехранилища, тепличный комплекс, организации реализации саженцев, производства элитных и репродукционных семян картофеля, зерновых, кормовых культур, а также возможно строительство цеха молочной продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что торгово-логистические центры в Нижнеколымском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Булунском и Жиганском районах Якутии откроют в 2023 году. В настоящее время завершается подготовка необходимой проектной документации.

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