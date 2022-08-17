Пекин, 17 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Транснациональные компании разрабатывают планы действий на случай военного конфликта между США и Китаем после объявленных Пекином военных учений в связи с обострением ситуации вокруг Тайваня, сообщает Financial Times.

Avvenire.it Армия Китая

Активизация усилий по планированию со стороны лидеров бизнеса в США, Европе, Японии и других странах свидетельствуют о том, что инвесторы уже не считают вторжение на Тайвань маловероятным риском для второй по величине экономики мира.

«Сейчас обдумываются много сценариев… вплоть до вопросов, что нам делать в случае войны? Прекращать ли наши операции в Китае? Как сохранить бизнес и преодолеть возможные блокады?» — заявил глава Торговой палаты ЕС в Китае Йорг Вуттке.

Еще до того, как в августе возникла напряженность вокруг Тайваня, работающие в Китае транснациональные компании столкнулись с растущим репутационным риском и давлением со стороны Вашингтона и его союзников с целью диверсификации бизнеса и отхода от КНР.

Представитель Американской торговой палаты в Шанхае Эрик Чжэн рассказал, что для многих американских производителей с глобальными цепочками поставок тайваньский кризис усугубил «материальные» последствия ухудшения отношений между США и Китаем, такие как торговые тарифы, и заставил их серьезно задуматься о строительстве заводов в других странах.

Другой руководитель одной из корпораций, попросивший не называть его имени, подчеркнул, что планирование на случай непредвиденных обстоятельств говорит не об антикитайской позиции, а скорее является разумным ответом на реалии и потенциально катастрофические последствия возросшего риска военного конфликта.