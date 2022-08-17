Екатеринбург, 17 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 16 августа в медучреждения доставили 56 пациентов с коронавирусной инфекцией. Показатель на 49 больше, чем днем ранее, сообщает портал «Стопкоронавирус рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Излечился от COVID-19 ещё 291 человек. Всего в регионе выздоровели 441 489 граждан.

В области за прошедшие сутки 16 августа зафиксированы 597 случаев заражения коронавирусом. Число умерших от ковида в регионе осталось на отметке 10 792.