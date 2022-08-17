Пермь, 17 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского округа Пермском крае по резонансному делу о гибели шестилетней девочки задержан 46-летний местный житель, сообщает издание «КП-Пермь».

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Мужчин имеет судимость. Он утопил в колодце новорождённого ребёнка. Срок отбыл, освободился. Завёл семью. Воспитывает троих детей.

Мужчину задержали 14 августа, но не отпустили спустя 48 часов. Сожительница утверждает, что он не мог совершить убийство. Весь день был занят ремонтом крыльца и был на виду. Не считают мужчину виновным и местные жители. Они характеризуют его как непьющего, работящего и занимающегося воспитанием детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, шестилетняя девочка пропала вечером 12 августа. Она пошла в магазин и не вернулась. Тело ребёнка нашли в пожарном колодце в ночь на 15 августа. Выдвигалась версия, что тело могли подбросить, потому что этот колодец не раз проверяли во время поисков. Ещё одной версией рассматривался несчастный случай — девочка могла оступится в открытый колодец. Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ («Убийство»). Его расследование под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.