Москва, , 12:30 — REGNUM Нефть остаётся под давлением и несёт существенные потери уже четвертую сессию подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Добыча нефти в Ираке U.S. Navy

«Нефть марки Brent 16 августа потеряла еще 3%, обновив февральские минимумы в районе 91,70 долларов за баррель. Сегодня, 17 августа, утренние попытки восстановления не увенчались успехом — фьючерсы снова дешевеют, рискуя подтвердить пробой уровня $92.

Общий настрой трейдеров остается медвежьим, и продажи на попытках роста только подтверждают это. Участники рынка оценивают перспективу подписания иранской ядерной сделки, которая рискует пополнить мировой рынок более чем 1 млн баррелями в день.

На эти волнения накладываются опасения рецессии, о которых напомнили вчерашние данные по строительному сектору США.

Тем временем отчет API накануне отразил сокращение запасов сырой нефти в США на 450 тыс. баррелей на прошлой неделе.

Более того6 запасы бензина упали на 4,5 млн баррелей, сигнализируя о всё еще неплохом спросе. Если официальная статистика от минэнерго США не разочарует, отчет может ограничить краткосрочное давление на Brent.

При этом понижательные риски сохраняются, и угроза тестирования уровня $90 за баррель выглядит все реальнее и может реализоваться в случае угасания спроса на риск или проявления любого отраслевого негатива», — считает эксперт.

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