Симферополь, , 12:29 — REGNUM В пунктах временного размещения Красногвардейского, Нижнегорского и Джанкойского районов Крыма остаются 170 человек, эвакуированных из зоны детонации снарядов. Об этом 17 августа в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он уточнил, что все люди обеспечены горячим питанием.

«Сформировано более 15 административных комиссий для обхода и приема заявлений от жителей. Работа будет организована на базе школы, а пожилым и наиболее пострадавшим гражданам оформлять необходимые документы будут на дому», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов сообщил, что жители, чьё имущество пострадало в результате детонации снарядов, получат компенсации по 10, 50 и 100 тысяч рублей.