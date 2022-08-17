Симферополь, 17 августа 2022, 12:29 — REGNUM В пунктах временного размещения Красногвардейского, Нижнегорского и Джанкойского районов Крыма остаются 170 человек, эвакуированных из зоны детонации снарядов. Об этом 17 августа в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Он уточнил, что все люди обеспечены горячим питанием.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов сообщил, что жители, чьё имущество пострадало в результате детонации снарядов, получат компенсации по 10, 50 и 100 тысяч рублей.