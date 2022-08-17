Москва, , 12:47 — REGNUM Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила упростить порядок постановки на миграционный учёт тех, кто прибыл из республик Донбасса и с Украины. Об этом она сообщила 17 августа в своём телеграм-канале.

Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

Москалькова рассказала, что люди обращаются к ней с вопросами о необходимости регистрации прибывших, о штрафах за неуведомление о съёме жилья или за отсутствие в месте регистрации.

Омбудсмен обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву «с просьбой рассмотреть предложение о введении упрощённого порядка постановки на миграционный учёт, разрешении прибывшим гражданам самостоятельно подавать уведомление о месте пребывания, а также минимизации случаев привлечения их к административной ответственности за нарушение данных правил».

В ответ Москальковой сообщили о разработке поправок, которые позволят прибывшим самим подавать уведомления о месте пребывания через портал Госуслуг. Принять их должен собственник, зарегистрированный на портале.

Также разрабатывается документ о значительном послаблении мер административной ответственности для граждан ДНР, ЛНР и Украины, связанных с нарушениями миграционных правил.

Граждане республик Донбасса и Украины, которые должны были покинуть Россию до 17 августа, могут оставаться в стране. Наказывать их за нарушение режима пребывания, высылать или ограничивать им въезд не будут.

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