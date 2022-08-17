Сеул, , 12:32 — REGNUM Главы дипломатических ведомств Южной Кореи и Катара подписали соглашение, по которому они отказываются от необходимости получения визы при въезде. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского МИД.

Согласно опубликованным данным, соглашение было было подписано в ходе встречи главы МИД Южной Кореи Пак Чина и министра иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, состоявшейся в Сеуле 17 августа.

Известно, что данное соглашение вступит в силу в сентябре 2022 года.

Представители двух стран также обсудили сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, строительства, сельского хозяйства и здравоохранения.