Валуйский район, Белгородская область, , 12:30 — REGNUM Мужчина 1964 года рождения утонул накануне в селе Хохлово Валуйского городского округа Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

Рыбалка на Мещерском пруду Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Трагедия произошла на озере Ерик, куда на рыбалку отправилась супружеская пара. В какой-то момент у мужчины упала в воду удочка, а он, пытаясь её достать, поплыл за ней. Рыбак не рассчитал свои силы и начал тонуть. Супруга вызвала спасателей, однако дежурный караул лишь извлёк из воды тело погибшего.

По факту гибели мужчина в полиции проводят проверку.