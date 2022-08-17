Валуйский район, Белгородская область, 17 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Мужчина 1964 года рождения утонул накануне в селе Хохлово Валуйского городского округа Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рыбалка на Мещерском пруду

Трагедия произошла на озере Ерик, куда на рыбалку отправилась супружеская пара. В какой-то момент у мужчины упала в воду удочка, а он, пытаясь её достать, поплыл за ней. Рыбак не рассчитал свои силы и начал тонуть. Супруга вызвала спасателей, однако дежурный караул лишь извлёк из воды тело погибшего.

По факту гибели мужчина в полиции проводят проверку.