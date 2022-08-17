Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 12:28 — REGNUM В Усть-Донецком районе Ростовской области продолжает работать комиссия, которая оценивает ущерб, нанесённый огненной стихией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 17 августа.

Пожар 61.mchs.gov.ru

«Работает комиссия по оценке ущерба. Населению оказывается вся необходимая адресная помощь», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Усть-Донецком районе действует режим ЧС. Площадь, пройденная огнём, превысила 300 гектаров. Из станицы Верхнекундрюченской и с хутора Черни были эвакуированы 139 человек. Пожар уничтожил более 30 строений, в том числе семь жилых домов. За медицинской помощью обратились 53 пострадавших от задымления.

Читайте ранее в этом сюжете: Казаки-добровольцы борются с лесным пожаром в Ростовской области