Саранск, 17 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В отношении 29-летнего жителя Лямбирского района возбуждено уголовное дело по статье о краже. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Мордовии.

пресс-служба управления МВД Мордовии Попытка кражи зерна в Мордовии

Установлено, что во время уборочной компании мужчина похитил с поля организации, где он работает комбайнером, 520 кг зерна. Подозреваемый объяснил, что в процессе уборки комбайн сломался и зерно высыпалось в поле, где мужчина его и оставил. Ночью он вернулся на место с намерением совершить кражу — на личном автомобиле с прицепом он вывозил полтонны зерна.

Ущерб предприятию составил 5 тыс. рублей. Свою вину работник полностью признал.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года четверо жителей республики похитили с поля одного из сельскохозяйственных предприятий 101 040 кг сахарной свеклы. Для этого им потребовались КамАЗы с прицепами. Во время уборки комбайнер загрузил машины, которым оставалось только подъехать к учетному пункту для предоставления необходимых документов. Но мужчины свернули на другую дорогу, планируя продать краденую свеклу, но были задержаны сотрудниками ДПС. Сопроводительных документов на продукцию у них не оказалось. Ущерб предприятия составил около 320 тыс. рублей.

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