Нальчик, 17 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии возобновили строительство 20-летнего долгостроя. Речь идет о так называемом Дворце театров или, как теперь о нем говорится, театрального центра. Объект задумывался в 2002 году как центр, в котором будут объединены все национальные театры республики. Однако впоследствии его проект потерял свою актуальность, и было решено преобразовать его в культурный центр.

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«Строительство объекта было начато в 2002 году и приостановлено из-за отсутствия средств. Долгие годы не было возможности достроить этот уникальный объект культуры. Вопрос финансирования наконец был решен в марте 2021 года во время встречи главы КБР Казбека Кокова с министром финансов РФ Антоном Силуановым», — говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства КБР.

При этом, как отметили в ведомстве, проект был откорректирован, в том числе это касается замены материалов на отделку фасада на более современные. Как сообщили в минстрое, в обновленном варианте здание театрального центра будет иметь вид в виде шестиугольной фигуры, напоминающей кристалл. Его площадь составит около 20 тыс. кв. м.

Объект объединит на одной площади Кабардино-Балкарскую государственную филармонию, музей изобразительных искусств, музей современного искусства и центры народного творчества.

Напомним, в 2020 году Кабардино-Балкарии по поручению президента РФ Владимира Путина было выделено из федерального бюджета 750 млн рублей на завершение строительства Дворца театров.