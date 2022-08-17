Брюссель, 17 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Жители Евросоюза возмутились в соцсетях записью в аккаунте Еврокомиссии о возможности использования насекомых в качестве еды, пишет РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Тогда ешьте их сами, я предпочитаю есть то, чему научили меня мои родители, бабушка и дедушка», — пишет в Twitter пользователь под ником Arnth Velturu.

«Ешьте их сами», — отметила Maria Cristina.

«Спасибо, но нет. Я предпочитаю свои старые европейские ценности и еду», — пишет Sven.

«Вы преступники и будете привлечены к ответственности без каких-либо скидок, вы сядете в тюрьму навсегда», — заключил Frank Zappa.

Напомним, ранее в аккаунте ЕК в Twitter появилась запись, в которой отмечалось, что для употребления в пищу в Евросоюзе были одобрены домашние сверчки, желтые мучные черви и мигрирующая саранча.

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