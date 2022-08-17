Москва, , 12:26 — REGNUM Правительству РФ необходимо определить порядок, при котором платить за вывоз и переработку мусора будут собственники и жильцы помещений, которые реально живут в них. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Депутат рассказал, что соответствующее письмо он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Миронов уверен, что региональные операторы по сбору и переработке мусора используют несовершенство законодательства в свою пользу.

«Зачастую нашим гражданам приходится дополнительно платить за вывоз мусора со своих дач, садовых участков и других территорий. Ранее ко мне обратились жители Рязанской области, которые были обеспокоены тем, что они обязаны платить за услуги по вывозу и переработке ТКО, хоть и не живут по этим адресам, а только являются собственниками. Иногда в домах никто не проживает, но плата почему-то начисляется. Попросил главу правительства разобраться в ситуации, когда собственники платят за услугу в помещении, в котором никто не проживает», — сказал парламентарий.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал проведение в сентябре этого года парламентских слушаний, которые будут посвящены вопросам мусорной реформы.

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