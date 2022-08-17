Москва, 17 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Постановление о льготных кредитах для российского малого и среднего бизнеса под 3-4,5% годовых подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба правительства РФ.

Government.ru Михаил Мишустин

«Малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых соответственно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что полученные в результате этого средства можно будет использовать для закупки оборудования, капитального ремонта производственных помещений или запуска новых производств.

Кроме того, указывается, что льготная программа будет действовать в течение трёхлетнего срока и по ней можно будет взять кредит сроком на десять лет.

«Предполагается, что до конца 2022 года объем выданных кредитов составит около 50 млрд рублей», — отмечается в сообщении и добавляется, что на получение кредита имеют приоритет малые и средние предприятия, которые работают в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди») заявил, что в законе необходимо закрепить возможность использования малым и средним бизнесом мобильного приложения в качестве альтернативы онлайн-кассам