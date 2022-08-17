Москва, 17 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В России ситуация на трудовом рынке по-прежнему остается нестабильной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин.

Безработица

«Ситуация на трудовом рынке по-прежнему остается нестабильной. Многие отрасли до сих пор остаются в зоне риска — автопром, оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства и прочие. Также, по данным ЦМАКП, большое количество сотрудников до сих пор находятся в простое и на неполной занятости — в тех компаниях, которые сохраняют выжидательную позицию и еще не приняли окончательного решения. Поэтому в ЦМАКП к осени ожидают всплеск безработицы, но называют ситуацию контролируемой», — сказал Порочкин.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему в РФ показатели безработицы пошли на спад.