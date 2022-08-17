Москва, , 12:24 — REGNUM Для работников гостиниц в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» впервые запущена большая образовательная онлайн-программа. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщается на сайте ведомства.

Гостиница в Крыму Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В онлайн-программу для сотрудников отелей входят 11 бесплатных образовательных курсов. Они разделены на два блока — для линейного персонала и для предпринимателей. В перспективе их количество увеличится.

Программа бесплатная, пройти её смогут все желающие дистанционно — в формате видеоуроков, которые можно смотреть в удобное для них время. То есть пройти обучение и повысить свою квалификацию может сотрудник любого отеля в России.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм подобрал 20 готовых вариантов коротких поездок, география которых охватывает города и регионы РФ.

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