Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Известный американский актёр Роберт Де Ниро снимется в фильме «Мудрые парни» режиссёра Барри Левинсона («Закусочная»). Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Роберт де Ниро Цитата из к/ф «Стажер». реж Нэнси Майерс. 2015. США

Предстоящая картина расскажет о борьбе двух итало-американских мафиозных кланов и их предводителей — Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло. Примечательно, что роли обоих персонажей исполнит Де Ниро. Дата выхода фильма пока что не раскрывается.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, триллер-вестерн «Убийцы цветочной луны» режиссёра Мартина Скорсезе получил дату выхода. Так, лента при участии Роберта Де Ниро увидит свет в первой половине 2023 года.

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