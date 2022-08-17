Вашингтон, 17 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Известный американский актёр Роберт Де Ниро снимется в фильме «Мудрые парни» режиссёра Барри Левинсона («Закусочная»). Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Стажер». реж Нэнси Майерс. 2015. США Роберт де Ниро

Предстоящая картина расскажет о борьбе двух итало-американских мафиозных кланов и их предводителей — Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло. Примечательно, что роли обоих персонажей исполнит Де Ниро. Дата выхода фильма пока что не раскрывается.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, триллер-вестерн «Убийцы цветочной луны» режиссёра Мартина Скорсезе получил дату выхода. Так, лента при участии Роберта Де Ниро увидит свет в первой половине 2023 года.