Ханты-Мансийск, , 12:23 — REGNUM В Югре за сутки на 17 августа с COVID-19 госпитализировали 13 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

За сутки на 17 августа в Югре выписали из ковидных отделений больниц 178 человек. Выявили 150 заражённых коронавирусом, на 47 человек меньше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 59 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 17 августа лабораторно подтверждено 215 435 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 210 887 человек, скончались 2558 (ни одного человека за сутки).

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