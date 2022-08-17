Москва, 17 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. На сегодняшний день уровень безработицы достиг исторического минимума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал решение Минэкономразвития РФ улучшить прогнозы по безработице в РФ до 2025 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

«В связи с ростом санкций и объявлением об уходе ряда иностранных компаний в марте 2022 года был спрогнозирован существенный рост безработицы до конца 2022 года, — сказал Порочкин. — Но, как показала практика, уже в мае ситуация стабилизировалась и показатели безработицы пошли на спад. Более того, на сегодняшний день уровень безработицы достиг исторического минимума — 3,9%. Это может быть связано с тем, что многие бренды, объявившие об уходе, продали свои компании, и рабочие места десятков тысяч людей были сохранены, поэтому текущая корректировка прогноза по безработице вполне обоснована».

Напомним, как сообщалось ранее, МЭР РФ улучшило прогноз по безработице в РФ по итогам 2022 года с 6,7% до 4,8%.