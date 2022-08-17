Барнаул, 17 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Алтайском крае увеличена зарплата педагогов, сообщил 17 августа на краевом августовском педагогическом совете губернатор региона Виктор Томенко. По решению краевого правительства края с 1 июня 2022 года учительская зарплата выросла в среднем на 10% за счет увеличения размеров окладов.

Peggy Marco Зарплата

В расходах краевого бюджета также предусмотрены средства на плановое повышение оплаты труда с 1 октября текущего года на 4%.

С нового учебного года педагогам края будет осуществляться оплата за наставничество, также вводится доплата для студентов старших курсов, работающих в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, педагогам Забайкальского края намерены повысить зарплаты из полученной экономии вследствие снижения неэффективных расходов министерства образования и науки региона.

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