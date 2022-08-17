Уфа, , 12:38 — REGNUM Холодильники, электропылесосы и изделия из золота подешевели в июле 2022 года в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Башстата.

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В республике в июле текущего года снизились цены электропылесосы, холодильники и микроволновые печи (минус 3,3 — 7,1%). Также в республике зафиксировали снижение цен на телевизоры, моноблоки, смартфоны, фотоаппараты (на 3,3 — 8,5%). Снизились цены и на стиральные, швейные машинки, электрочайники, блендеры, миксеры, бытовые плиты (от 1,5 до 2,7%). Изделия из золота подешевели в регионе на 4,7%.

Отмечается, что в Башкирии на 25,1— 27,7% снизились цены на картофель, свеклу, капусту. Огурцы, чеснок, помидоры и морковь стали доступнее на 7,5— 15,9%, груши и виноград подешевели на 22,7 —24,6%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии прокуратура проверяет информацию о росте цен на школьные товары.