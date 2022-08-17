Горно-Алтайск, , 12:20 — REGNUM Минприроды Республики Алтай утвердило сроки заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Кедровые шишки Дмитрий Шипуля

Так, в Кош-Агачском районе сбор начнётся с 11 августа, в Чойском и Турочакском районах — с 15 августа.

«С 25 августа — в Усть-Канском районе, с 1 сентября — в Онгудайском, Усть-Коксинском, Шебалинском, Чемальском, Майминском районах, с 15 сентября – в Улаганском районе», — отметили в правительстве.

Спасатели в связи с этим призвали жителей и гостей соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.