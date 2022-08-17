Париж, , 12:19 — REGNUM Брижит Отран, президент комитета по мониторингу и прогнозированию рисков для здоровья, который заменил научный совет, утверждает, что «эпидемия COVID-19 не осталась позади», передает BFM TV.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наиболее вероятен сценарий пика эпидемии в начале учебного года. Будет ли это связано с новым штаммом? Мы не гадаем, но почти наверняка будет новая волна осенью», — сообщила Брижит Отран.

«Сегодня мы должны с этим смириться», — говорит Брижит Отран, используя выражение, которое Эммануэль Макрон и несколько министров использовали весной 2020 года.

Согласно последним данным Covid-Tracker, не менее 79,6% французов получили все необходимые дозы вакцины против коронавируса.

Комитет «даст рекомендации правительству по расширению доступа к лекарствам и вакцинам».

Как сообщало ИА REGNUM, после нескольких недель сильной жары на Париж обрушились ливни, вызвавшие многочисленные наводнения на улицах и станциях метро.

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