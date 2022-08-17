Тбилиси, 17 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Потребление алкоголя в Грузии за десять лет упало более, чем в полтора раза: с 47 млн литров в 2011 году до 28 млн литров в 2021 году. Об этом 16 августа сообщает издание Commersant. ge.

Jeff Kubina Вино

Отмечается, что наиболее популярным алкоголем в Грузии остаётся вино — 87% от всего потребления. Но и этот напиток пьют всё меньше: в 2021 году его потребление сократилось на 13%, при сравнении с 2019 годом.

«Что касается пива и других видов газированных напитков, то их потребление довольно низкое — 2%», — отметили в издании.

Стоит отметить, что в 2021 году Грузия экспортировала на российские рынки более 62,1 млн бутылок или 46,5 млн литров вина. Это более половины всего экспорта грузинского вина в том году.