Симферополь, 17 августа 2022, 12:19 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм при ликвидации ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ялты и Джанкоя. Об этом он 17 августа написал в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ России сообщило о нейтрализации на территории Крыма ячейки террористической организации, деятельность которой координировалась с территории Украины. Задержаны шесть человек, возбуждены уголовные дела.
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