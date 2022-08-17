Симферополь, , 12:19 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм при ликвидации ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ялты и Джанкоя. Об этом он 17 августа написал в телеграм-канале.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Киевский режим пытается использовать любые возможности для дестабилизации ситуации в Крыму. Но каждый успех наших спецслужб уменьшает шансы наших врагов достичь своих целей. Благодарю сотрудников ФСБ за профессиональную и эффективную работу», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ России сообщило о нейтрализации на территории Крыма ячейки террористической организации, деятельность которой координировалась с территории Украины. Задержаны шесть человек, возбуждены уголовные дела.

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