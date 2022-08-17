Гатчина, Ленинградская область, , 12:09 — REGNUM Фотография памятника Герою России Канамату Боташеву, который погиб в Донбассе, спасая товарищей, опубликовал Telegram-канал Fighterbomber. На снимке также присутствует самолет Як-52 с памятной надписью. Такой же самолет находится на территории Гатчинского аэроклуба в Ленинградской области, заметили комментаторы.

Фото телеграм-канала Fighterbomber

В конце мая стало известно, что Боташев погиб в ходе выполнения боевого полета над Луганской областью. Своим огнем он помог группе военнослужащих выйти из окружения противника, но самолет летчика был сбит зенитной ракетой.

На прощании с Боташевым в Карачаевске присутствовали сотни горожан и глава Карачаево-Черкесской Ре6спублике Рашид Темрезов, который предложил назвать главную площадь города именем героя.

На могиле Боташева журналисты заметили венок с надписью от «ЧВК Вагнера».