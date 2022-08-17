Ульяновск, , 12:16 — REGNUM В Ульяновской области значительно увеличилось суточное число вылечившихся от COVID-19 и количество госпитализированных в ковид-стационары. Также стало больше жертв пандемии. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 17 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 205 929 случаев заражения коронавирусом, в том числе 16 августа подтверждено 127 случаев инфицирования. Напомним, что 15 августа было выявлено 125 носителей SARS-CoV-2, 13 августа — 119.

Количество вылечившихся от ковида достигло 199 765 пациентов, или 974% от числа официально выявленных случаев заражения.

Как следует из суточной статистики, 16 августа победили коронавирус 49 пациентов (15 августа — 42), направлены в ковид-госпитали 15 больных (15 августа — 3), один больной умер от COVID-19. Таким образом, от ковида в Ульяновской области умерли 4727 пациентов.

Напомним, что в Ульяновской области среди заболевших 30% составляют лица в возрасте от 30 до 49 лет, по 26% приходится на граждан в возрасте 50 — 64 года и жителей старше 65 лет. При этом почти 95% заразившихся коронавирусом переносит болезнь в лёгкой форме.

Как сообщало ИА REGNUM , в регионе развёрнута 51 ковидная койка, из них остаются свободными 11 мест. Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области анализирует ситуацию с заболеваемостью, по итогам которых направит рекомендации о введении масочного режима «в отдельных местах».

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