Ульяновск, 17 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области значительно увеличилось суточное число вылечившихся от COVID-19 и количество госпитализированных в ковид-стационары. Также стало больше жертв пандемии. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 17 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 205 929 случаев заражения коронавирусом, в том числе 16 августа подтверждено 127 случаев инфицирования. Напомним, что 15 августа было выявлено 125 носителей SARS-CoV-2, 13 августа — 119.

Количество вылечившихся от ковида достигло 199 765 пациентов, или 974% от числа официально выявленных случаев заражения.

Как следует из суточной статистики, 16 августа победили коронавирус 49 пациентов (15 августа — 42), направлены в ковид-госпитали 15 больных (15 августа — 3), один больной умер от COVID-19. Таким образом, от ковида в Ульяновской области умерли 4727 пациентов.

Напомним, что в Ульяновской области среди заболевших 30% составляют лица в возрасте от 30 до 49 лет, по 26% приходится на граждан в возрасте 50 — 64 года и жителей старше 65 лет. При этом почти 95% заразившихся коронавирусом переносит болезнь в лёгкой форме.

Как сообщало ИА REGNUM , в регионе развёрнута 51 ковидная койка, из них остаются свободными 11 мест. Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области анализирует ситуацию с заболеваемостью, по итогам которых направит рекомендации о введении масочного режима «в отдельных местах».