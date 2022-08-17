Барнаул, , 12:15 — REGNUM С 1 сентября в школах Алтайского края появятся советники директора по воспитанию — регион вошел в число пилотных по внедрению данной должности в школах. Подробности о других нововведениях 17 августа сообщает телеграм-канал краевого правительства со ссылкой на слова министра образования и науки Алтайского края Светланы Говорухиной.

1 сентября Светлана Шаповалова

Появится новый предмет: еженедельно в классах будут проходить занятия «Разговор о важном». Ключевыми темами станет историческое просвещение, патриотизм, нравственность, экология. Светлана Говорухина подчеркнула, что предварительно проведенная работа позволит в начале учебного года вести предмет во всех образовательных организациях края.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех 87 школах Барнаула готовятся к проведению церемонии поднятия российского флага. За счет бюджета города приобретены новые флаги, закуплены и установлены флагштоки.

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