Ярославль, 17 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Ярославле кандидат в депутаты муниципалитета Денис Дорохов не смог оспорить в суде отказ в регистрации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Кировский районный суд Ярославля.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отказ

Денис Дорохов шёл на выборы от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», он смог собрать подписи, необходимые для выдвижения и 27 июля сдал в территориальную избирательную комиссию (далее — ТИК) Кировского района необходимые документы. Однако, в этот же день ТИК сообщила кандидату, что в его документах имеются недостатки — в подписных листах не указана «принадлежность к общественному объединению и свой статус в нём, которые указаны в заявлении о согласии баллотироваться».

1 августа Дорохов предоставил возражения на выявленные недостатки — он принёс копию заявления от 11 июля 2022 года об исключении его из членов общественной организации «Общество защиты прав потребителей», но на заседании комиссии 4 августа ему всё равно отказали в регистрации. Тогда несостоявшийся кандидат решил пойти в суд с требованием признать решение комиссии незаконным.

«Административный иск мотивирован тем, что подписные листы оформлены в соответствии с нормативными требованиями, его членство в ООЯО «Общество защиты прав потребителей» прекращено до сбора подписей в поддержку его выдвижения, основания для признания подписей недостоверными (недействительными) отсутствовали», — сообщается в судебном решении.

Денис Дорохов пояснил, что принял решение выйти из состава общественной организации «в связи с обеспокоенностью руководителя Общества относительно возможных неприятностей с властями из-за его деятельности». С 11 июля по 1 августа, по словам истца, он был занят и не мог получить справку прекращении его членства в организации. Отдельно Дорохов заметил, что агитматериалы со ссылкой на его членство в обществе не распространялись среди избирателей.

Избирком на это ответил, что указание принадлежности к общественной организации является обязательным. Все подписи на листе, который не соответствует требованиям, признаются недействительными. В ТИКе подчеркнули, что Денис Дорохов после заявленного ухода из организации указывал свою должность.

«Во всех печатных агитационных материалах Дорохов Д. П. указывает, что является руководителем комитета по ЖКХ ООЯО «Общество по защите прав потребителей». В дневнике кандидата от 15 июля 2022 года, 20 июля 2022 года, содержится информация о том, что Дорохов Д. П. является руководителем комитета по защите прав потребителей. В связи с чем, справка о выходе Дорохова Д. П. из членства в ООЯО «Общество о защите прав потребителей» вызывает сомнения», — приводится позиция комиссии в судебном решении.

В итоге суд встал на сторону избиркома и отказал в удовлетворении иска. Решение вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле на выборах было отказано в регистрации ряду кандидатов, в основном самовыдвиженцам. Часть из них планировала оспорить решения комиссий в судах.