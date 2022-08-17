Первомайск, ЛНР, 17 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье «Геноцид» возбудила по факту обстрела украинскими нацистами из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 17 августа сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Система залпового огня HIMARS

Отмечается, что 16 августа около 22:20 мск ВСУ произвели очередной обстрел Первомайска из РСЗО HIMARS, в результате чего один мирный житель погиб и ещё трое, включая ребёнка 2018 года рождения, были ранены. При этом девятиэтажный жилой дом получил значительные повреждения.

Также добавляется, что по поручению генпрокурора ЛНР следователи надзорного ведомства республики выехали на место обстрела для документирования преступления украинских нацистов.

«По результатам проведения проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), ст. 440 УК ЛНР («Геноцид»)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа молдавский президент Майя Санду заявила, что жители Молдавии, которые поддерживают спецоперацию России по денацификации Украины, якобы могут быть «опасны для общества».