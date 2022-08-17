Ардон, Северная Осетия, 17 августа 2022, 12:11 — REGNUM У жителей селения Нижний Фиагдон появился шанс на обеспечение бесперебойного водоснабжения. После публикаций в СМИ и обнародовании активистами Общероссийского народного фронта факта отсутствия воды в домах у сельчан в течение месяца при сильной жаре в дело вмешалась прокуратура.
Ведомство внесло представление главе Ардонского района о немедленном устранении нарушений прав граждан на бесперебойное обеспечение в полном объеме коммунальными услугами. Возбуждено дело об административном нарушении в отношении юрлица, допустившего ситуацию с отсутствием водоснабжения, сообщили 17 августа в пресс-службе надзорного органа.
Напомним, ранее на проблемы жителей села Нижний Фиагдон Ардонского района РСО-Алании обратили внимание активисты регионального отделения ОНФ. Они подняли вопрос перед ответственными органами о восстановлении прав граждан на качественное водоснабжение. В течение месяца жители села вынуждены были возить воду самостоятельно из соседних населенных пунктов или покупать в бутилированном виде.
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