Ардон, Северная Осетия, , 12:11 — REGNUM У жителей селения Нижний Фиагдон появился шанс на обеспечение бесперебойного водоснабжения. После публикаций в СМИ и обнародовании активистами Общероссийского народного фронта факта отсутствия воды в домах у сельчан в течение месяца при сильной жаре в дело вмешалась прокуратура.

Вода Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Ведомство внесло представление главе Ардонского района о немедленном устранении нарушений прав граждан на бесперебойное обеспечение в полном объеме коммунальными услугами. Возбуждено дело об административном нарушении в отношении юрлица, допустившего ситуацию с отсутствием водоснабжения, сообщили 17 августа в пресс-службе надзорного органа.

«От органа местного самоуправления потребовано обеспечить своевременный и в полном объеме подвоз воды на период осуществления ремонтных работ, а от ресурсоснабжающей организации провести абонентам перерасчет за услуги холодного водоснабжения в период его отсутствия», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее на проблемы жителей села Нижний Фиагдон Ардонского района РСО-Алании обратили внимание активисты регионального отделения ОНФ. Они подняли вопрос перед ответственными органами о восстановлении прав граждан на качественное водоснабжение. В течение месяца жители села вынуждены были возить воду самостоятельно из соседних населенных пунктов или покупать в бутилированном виде.

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