Архангельск, 17 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Депутаты Архангельского областного Собрания одобрили присвоение звания «Почетный гражданин Архангельской области» патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл

Заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян, выступая перед заксобранием, попросил депутатов поддержать инициативу губернатора, назвав присвоение высшего регионального звания главе РПЦ «богоугодной миссией».

«Ни один регион в нашей стране не может отличиться такими частыми и торжественными визитами святейшего патриарха. Поверьте мне, так заботится святейший только об Архангельской области», — заявил чиновник.

Напомним, для рассмотрения вопроса о присвоении звания Почетного гражданина Архангельской области депутатов попросили собраться на внеочередную сессию.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Кирилл собирался посетить Архангельскую область 19 августа, но визит был отложен на неопределенный срок.