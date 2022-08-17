Таллин, , 12:09 — REGNUM Министерство социальных дел Эстонии в три раза повысило подъемное пособие для семейных врачей, отправляющихся на работу в сельские регионы, находящиеся за пределами Таллина, Тарту и соседних с крупнейшими городами страны самоуправлений.

Как сообщила пресс-служба министерства, теперь размер единовременной поддержки составит 45 000 евро. Такое решение продиктовано острой нехваткой врачей-специалистов в глубинке страны.

Врач-специалист, в том числе семейный врач, может подать ходатайство о получении пособия в течение года с момента начала работы с рабочей нагрузкой не менее 30 часов в неделю, если после окончания резидентуры прошло менее пяти лет. В то же время положение допускает выплату пособия и в более поздний срок, если это необходимо для обеспечения медицинского обслуживания в регионе.

По словам члена правления некоммерческой организации Eesti Noored Perearstid, доктора Ану Парвело, увеличение подъемного пособия позволяет смягчить нехватку врачей в провинции и предложить еще одну дополнительную меру, с помощью которой местные власти могут привлекать молодых семейных врачей.