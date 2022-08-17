Ярославль, 17 августа 2022, 12:09 — REGNUM Правительство Ярославской области проведет переговоры с «РЖД» по вопросу увеличения объёмов заказов для ярославского завода «Ремпутьмаш». Об этом сообщил в ходе визита на предприятие врио губернатора Михаил Евраев. Глава региона при этом добавил, что необходимо также работать над привлечением новых партнёров.

Встреча на заводе «Ремпутьмаш»
Встреча на заводе «Ремпутьмаш»
yarregion.ru
«Сейчас около 80% заказов идет от РЖД. Это хороший и надёжный покупатель, но было бы здорово, если бы появились и другие, — сказал Михаил Евраев. — Это придаст экономике завода устойчивости и стабильности. Мы со своей стороны готовы помогать предприятию и в поиске новых партеров, и в переговорах с РЖД».

Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш» — предприятие Группы РПМ, которая является крупнейшим российским производителем путевых машин. В 2020 году предприятие начало выпуск инновационных хоппер-дозаторов повышенной грузоподъемности с нагрузкой 25 тонн на ось. Вагоны хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации на железных дорогах России.

«Сейчас перед Ярославским заводом стоит сложная задача по выводу высокотехнологичной путевой машины состава для засорителей СЗ-800 с использованием отечественных комплектующих и обеспечением импортонезависимости», — сообщил исполнительный директор предприятия Дмитрий Моричев.

На заводе работает более 450 человек. Михаил Евраев встретился с представителями трудового коллектива и ответил на вопросы. В числе поднятых тем — ремонт дорог, благоустройство городских территорий, замена коммунальных сетей.

«Буквально вчера провели совещание с ТГК-2, если говорить про Ярославль, обсуждали увеличение инвестиционных программ, средства которых идут на замену сетей, — рассказал Михаил Евраев. — Мы формируем заявку от региона на пять лет на замену сетей и модернизацию котельных. Это серьезные суммы».

Заявка региона будет обсуждаться на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. Средства пойдут на строительство новых сетей и объектов.