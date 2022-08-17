Ярославль, 17 августа 2022, 12:09 — REGNUM Правительство Ярославской области проведет переговоры с «РЖД» по вопросу увеличения объёмов заказов для ярославского завода «Ремпутьмаш». Об этом сообщил в ходе визита на предприятие врио губернатора Михаил Евраев. Глава региона при этом добавил, что необходимо также работать над привлечением новых партнёров.
Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш» — предприятие Группы РПМ, которая является крупнейшим российским производителем путевых машин. В 2020 году предприятие начало выпуск инновационных хоппер-дозаторов повышенной грузоподъемности с нагрузкой 25 тонн на ось. Вагоны хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации на железных дорогах России.
На заводе работает более 450 человек. Михаил Евраев встретился с представителями трудового коллектива и ответил на вопросы. В числе поднятых тем — ремонт дорог, благоустройство городских территорий, замена коммунальных сетей.
Заявка региона будет обсуждаться на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. Средства пойдут на строительство новых сетей и объектов.