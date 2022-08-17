Ярославль, , 12:09 — REGNUM Правительство Ярославской области проведет переговоры с «РЖД» по вопросу увеличения объёмов заказов для ярославского завода «Ремпутьмаш». Об этом сообщил в ходе визита на предприятие врио губернатора Михаил Евраев. Глава региона при этом добавил, что необходимо также работать над привлечением новых партнёров.

Встреча на заводе «Ремпутьмаш» yarregion.ru

«Сейчас около 80% заказов идет от РЖД. Это хороший и надёжный покупатель, но было бы здорово, если бы появились и другие, — сказал Михаил Евраев. — Это придаст экономике завода устойчивости и стабильности. Мы со своей стороны готовы помогать предприятию и в поиске новых партеров, и в переговорах с РЖД».

Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш» — предприятие Группы РПМ, которая является крупнейшим российским производителем путевых машин. В 2020 году предприятие начало выпуск инновационных хоппер-дозаторов повышенной грузоподъемности с нагрузкой 25 тонн на ось. Вагоны хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации на железных дорогах России.

«Сейчас перед Ярославским заводом стоит сложная задача по выводу высокотехнологичной путевой машины состава для засорителей СЗ-800 с использованием отечественных комплектующих и обеспечением импортонезависимости», — сообщил исполнительный директор предприятия Дмитрий Моричев.

На заводе работает более 450 человек. Михаил Евраев встретился с представителями трудового коллектива и ответил на вопросы. В числе поднятых тем — ремонт дорог, благоустройство городских территорий, замена коммунальных сетей.

«Буквально вчера провели совещание с ТГК-2, если говорить про Ярославль, обсуждали увеличение инвестиционных программ, средства которых идут на замену сетей, — рассказал Михаил Евраев. — Мы формируем заявку от региона на пять лет на замену сетей и модернизацию котельных. Это серьезные суммы».

Заявка региона будет обсуждаться на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. Средства пойдут на строительство новых сетей и объектов.